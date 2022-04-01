Белгородский район, Белгородская область, 1 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В селе Никольское Белгородской области упал снаряд, выпущенный со стороны Украины.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде

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Об этом 1 апреля со ссылкой на источник сообщил ТАСС. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от обстрела украинскими ВС пострадали сёла Журавлёвка и Нехотеевка. Между тем, в Белгороде МЧС ликвидирует пожар на нефтебазе после авиаудара ВСУ.