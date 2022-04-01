Йошкар-Ола, 1 апреля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 1 апреля выздоровели с начала пандемии 43 125 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Cap.ru Медицинские бригады, работающие с заражёнными коронавирусом пациентами и лицами из группы риска

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 276 случаев заражения коронавирусом, из них 14 — за последние сутки. 1081 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, за минувшие стуки от COVID-19 умер один житель региона, до этого с 17 марта среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационары госпитализировали четверых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 31 марта лечение получали 100 пациентов, из них у 27 человек подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 99 пациентов диагностирована пневмония.

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