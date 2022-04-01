Кострома, 1 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Новым руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области стала Наталья Богданова. Об этом сообщает администрация региона.

УФНС по Костромской области

Наталья Богданова родилась в Галиче, получила образование в Костромской государственной сельхозакадемии по направлению «Экономика и управление аграрным производством». В налоговых органах работает с 2002 года.

Наталья Богданова

Прежний руководитель управления — Елена Мазалова ушла на повышение в Москву. До этого главным налоговиком региона на протяжении 5 лет был Алексей Афанасьев. Сейчас он работает первым заместителем губернатора Костромской области.