Донецк, 1 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку, сообщает 1 апреля представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.