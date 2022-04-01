Приозерск, Ленинградская область, , 13:53 — REGNUM Исполнительного директора ресторана ООО «Бестрест» Приозерского района Ленинградской области обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, в результате чего на базе отдыха «Зеленая деревня» отравились дети. Об этом 1 апреля проинформировали в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 февраля у пяти детей и двух тренеров спортивной школы по водным видам спорта из Санкт-Петербурга, которые приехали на базу отдыха «Зелёная деревня», проявились признаки отравления. Взрослые оказали первую медицинскую помощь и вызвали на место скорую медицинскую помощь, до приезда которой самочувствие несовершеннолетних улучшилось.

«Исполнительному директору ресторана ООО «Бестрест» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)», — рассказали в ведомстве.

Как выяснило следствие, обвиняемая в нарушение требований своей должностной инструкции не организовала и не проконтролировала соблюдение всеми работниками ресторана санитарных требований и правил личной гигиены. Также она не обеспечила прохождение ими медицинского обследования. Это и стало причиной попадания бактерии группы кишечной палочки в продукцию.

«Следственным органом направлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде запрета определенных действий», — подытожили в ведомстве.

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