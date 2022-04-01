Москва, , 13:48 — REGNUM В армию России следует нарастить поставки высокоточного оружия. Об этом 1 апреля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, прежде всего в российскую армию следует наладить поставку барражирующих снарядов. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах с интегрированной боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать её после получения соответствующей команды от оператора или выполнять задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом.

«Нужно насытить российскую группировку барражирующими боеприпасами. Концерну «Калашников» уже сейчас надо дать средства и запустить производство и поставки в армию соответствующих систем оружия», — сказал Коротченко.

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