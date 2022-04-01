Нью-Йорк, США, 1 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Высокопоставленный представитель ООН 31 марта объявил, что на саммите в Лондоне страны-доноры обязались предоставить Афганистану гуманитарную помощь в размере 2,44 миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

Это меньше, чем 4,4 миллиарда долларов, которые Организация Объединенных Наций запросила до саммита.

По сообщению Reuters, помощник координатора ООН по гуманитарной помощи Джойс Мусавия заявила, что в ходе переговоров страны Запада подвергли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) резкой критике за ограничение образования девочек в Афганистане.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны-доноры предоставить «безоговорочную» гуманитарную помощь Афганистану, где, по его словам, 9 миллионам человек грозит голод.

Ранее западные официальные лица предупреждали, что страны-доноры могут оказать помощь Афганистану в меньших размерах, чем ожидает ООН, потому что недавние действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обескуражили их.

Несмотря на эти предупреждения и надежду на улучшение отношений со странами-донорами, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё же решили не допускать к учёбе старшеклассниц и ввести новые ограничения в отношении женщин.