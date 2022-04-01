Салехард, , 13:45 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 1 апреля за сутки госпитализировали 12 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 78 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровел за сутки 21 ямалец. Заразились коронавирусом 88 человек — на 10 больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых девять вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 1 апреля зарегистрирован 135 501 случай заражения коронавирусом, выздоровели 133 579 человек, 1034 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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