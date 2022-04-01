Кишинёв, , 13:44 — REGNUM Прогнозы развития экономики Молдавии, о которых сообщают в Молдавии, не согласуются с реальностью. Об этом 1 апреля заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Власти РМ настроены относительно оптимистично, заявляя об экономическом росте на 0,3% в этом году, увеличении экспорта на 4,5%, инвестиций на 5% и других крайне положительных прогнозах. На самом деле в Молдове наступает экономическая депрессия», — написал Додон.

Он отметил, что в реальности молдавская экономика идёт на убыль и имеет негативные перспективы. В сложившейся ситуации политик обвиняет правительство республики.

Согласно прогнозу Додона, население страны будет меньше потреблять, что снизит экономическую активность. Также проблемы будут из-за снижения кредитования вследствие повышения ставки рефинансирования.

«Рынок недвижимости после беспрецедентного роста за последние 14 лет в 2022 году вступает в стагнацию, а локомотивом развития в последние три года является строительная отрасль», — отметил экс-президент.

Он заявил, что в Молдавии нужны радикальные перемены, но действующая власть на них якобы неспособна.

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