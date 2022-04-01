Новосибирск, , 13:43 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1015 пациентов, в том числе 32 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 248 случаев заражения коронавирусом. За это же время 766 человек выздоровели, десять пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 251404 случая заражения коронавирусом, 232190 человек выписаны с выздоровлением, умерли 5383 пациента.