Иерусалим, 1 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Израильский канал HOT и немецкий KiKA заказали производство фантастического сериала, сюжет которого расскажет о приключениях восьми подростков, которые отправились в экспедицию на Марс. Об этом 1 апреля сообщает портал Deadline.

NASA Марс

Игровое шоу будет называться DreaMars, его съёмки будут проходить в центре симуляции, расположенном в Израиле, в котором созданы условия, близкие к марсианским. Первый сезон сериала будет состоять из 20 эпизодов, отмечается, что он ориентирован на детей старшего возраста.

Действие DreaMars развернётся в 2045 году. В центре повествования будет находиться группа отправившихся на Марс подростков, корабль которой по ошибке совершает посадку не в том районе Красной планеты. По сюжету, ситуацию усугубит то, что дети окажутся без связи с Землёй и в ситуации, когда заряда аккумуляторов в их скафандрах хватит лишь на несколько часов.