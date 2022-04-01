* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 1 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Глава министерства образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил во время визита в афганскую провинцию Лагман, что министерство готово вновь открыть школы для девочек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Newsmedia.tasnimnews.com Школы для девочек в Афганистане

Нурулла Мунир, министр образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сделал это заявление 31 марта на церемонии открытия религиозного учебного центра в Лагмане.

Мунир заявил, что министерство готово вновь открыть школы для девочек, но ждут распоряжений вышестоящих инстанций. Глава министерства образования также сказал, что они работают над механизмом, который удовлетворит всех, а затем откроют школы для девочек.

Нурулла Мунир открыл в Лагмане центр религиозной подготовки под названием «Махзанат аль-Улум».

Вопреки своим обязательствам перед международным сообществом, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не открыли школы для девочек в первый день нового учебного года (23 марта).