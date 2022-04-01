Манагуа , , 13:44 — REGNUM Совет ООН по правам человека постановил 31 марта создать группу из трёх экспертов для проведения независимого расследования предполагаемых злоупотреблений властью во время демонстраций 2018 года в Никарагуа. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

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Проект был представлен Чили и поддержан Эквадором, Колумбией, Перу, Коста-Рика, Уругваем, Аргентиной, Мексикой, Бразилией, Парагваем, Канадой, США, Кореей, Японией и странами Евросоюза. Против расследования проголосовали Куба, Венесуэла, Боливия, Гондурас, Эритрея, Россия и Китай.

Теперь Комиссия должна будет выяснить факты злоупотреблений и нарушений прав человека, а также попытаться идентифицировать виновных и призвать их к ответственности.

«Более четырёх лет Никарагуа страдает от глубокого кризиса в области прав человека. Несмотря на принятие трёх резолюций, власти Никарагуа отказались от сотрудничества с ООН и межамериканской системой защиты прав человека. Создание комиссии станет необходимым шагом в борьбе с безнаказанностью», — говорится в резолюции.

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