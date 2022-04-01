Краснотурьинск, Свердловская область, 1 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Краснотурьинске Свердловской области 20-летний гражданин осуждён за убийство человека и ряд других преступлений. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, он убил мужчину 1925 года рождения и похитил из дома более 100 тыс. рублей и различные награды. Также подсудимый пытался убить своего знакомого, совершил три кражи и т.д.

Суд назначил ему 18 лет заключения. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.