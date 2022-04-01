Нижний Новгород, , 13:37 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2903 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 388 316 человек на утро 1 апреля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 116 жителей области, накануне в больницы попали 122 человека.

С начала пандемии в регионе выявлено 407 939 случаев заражения коронавирусом, из них 658 – за минувшие сутки. 11 361 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, четыре летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались пятеро жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 2891 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 385 413 человек на утро 31 марта.

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