Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Найденный на территории школы в Невском районе Санкт-Петербурга подозрительный предмет оказался гранатой для страйкбола, сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pxhere.com «Боеприпасы» для страйкбола

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 10:00 мск 1 апреля в дежурную часть поступила информация о том, что на территории, прилегающей к школе №348 на Шлиссельбургском проспекте, был обнаружен предмет, похожий на гранату.

«На место оперативно прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии. Осмотрев данный предмет, взрывотехники установили, что это не представляющая опасности граната для игры в страйкбол», — уточнили в ведомстве.

Находку передали сотрудникам полиции.