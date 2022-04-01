* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил на встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран в Китае, что новые власти Афганистана не позволят ни одной стране «вмешиваться в наши дела, оккупировать или использовать нашу территорию против других стран». Об этом сообщает газета «Шафакна».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

«Мы не хотим повторения ситуации прошлого, — подчеркнул Амир Хан Моттаки. — Мы хотим, чтобы Афганистан был домом для всех афганцев, чтобы наш народ жил счастливо, и Афганистан имел хорошие отношения со всеми соседними странами. Я считаю, что наши отношения развиваются в положительном направлении».

Он добавил: «Мы хотим, чтобы Афганистан стал экономическим мостом между Центральной и Южной Азией, чтобы мы могли принести процветание всему региону. В соседних странах проживает три миллиарда человек, и все эти страны должны извлечь из этого пользу».

»Мы не позволим ни одной стране вмешиваться в дела Афганистана, оккупировать Афганистан и использовать афганскую территорию против других стран», — заявил министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).