Москва, , 13:36 — REGNUM Государственный оборонный заказ в России следует немедленно пересматривать. Об этом 1 апреля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Нужно принимать решение об изменении гособоронзаказа», — сказал Коротченко.

По его словам, в условиях широкомасштабных боевых действий необходимо срочно расширять поставки военной техники и боеприпасов в армию. Также необходимо переводить работу промышленности с учетом угрозы длительного конфликта.

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