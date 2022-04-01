Москва, , 13:35 — REGNUM Власти Украины пытаются предотвратить скрытие фактов издевательств над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

Комплекс зданий СВР в Ясенево Alex Saveliev

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В СВР рассказали, что к ним в ведомство «поступают достоверные данные о том, что после публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих на Украине националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов».

Также в СВР проинформировали, что киевский режим не планирует соблюдать Женевскую конвенцию по правам военнопленным, о чём уведомил Великобританию.