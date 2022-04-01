Чебоксары, , 13:35 — REGNUM В Чувашии сократилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и количество летальных исходов. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 1 апреля, всего в республике официально выявлено 76 915 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 31 марта — 64 (30 марта — 68).

Выздоровели в Чувашии 60 403 человека, доля вылечившихся составила 78,53%. Последние восемь дней в республике ежедневно вылечиваются от ковида в среднем 500 человек, в том числе 31 марта выписаны 498 пациентов.

Что касается госпитализаций, то в Чувашии 31 марта направили в ковидные стационары 38 пациентов. Напомним, что 30 марта госпитализировали 37 ковид-больных, 29 марта — 47.

Количество летальных исходов от COVID-19 продолжает расти. С начала пандемии умерли 4553 пациента, в том числе 31 марта — один человек, 30 марта — двое больных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года хирургический корпус Республиканского кардиологического диспансера перепрофилирован для лечения ковид-пациентов в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За этот период приняли в «красную зону» более 2,8 тыс. пациентов.