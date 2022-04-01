Ереван, , 13:49 — REGNUM Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не следует забывать о нагорно-карабахском конфликте из-за кризиса на Украине. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил 1 апреля на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Мирзояна, Азербайджан пользуется ситуацией вокруг Украины, чтобы проводить «этнические чистки» в Карабахе. Всё внимание переключено на Украину, и именно сейчас председательство в ОБСЕ перешло к Польше.

«Понятно, что это привлекает наибольшее внимание ОБСЕ, но мы ожидаем, что нагорнокарабахский конфликт останется на повестке ОБСЕ. Это особенно актуально в наши дни, когда Азербайджан использует геополитические события для продолжения своей политики этнических чисток в Нагорном Карабахе», — отметил глава армянского МИД.

Мирзоян отметил, что Азербайджан явил свои намерения, когда 24 марта вторгся в село Парух (Фаррух) в Нагорном Карабахе. В этой ситуации нужна обязательная чёткая оценка со стороны действующего председателя ОБСЕ и международного сообщества. Кроме того, участие международных гуманитарных организаций необходимо для предотвращения в Карабахе острого гуманитарного кризиса.

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