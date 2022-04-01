Донецк, , 13:34 — REGNUM В Мариуполе на сегодняшний день остается порядка 4 тыс. украинских боевиков, заявил 1 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

«По нашим данным, сейчас в Мариуполе порядка 4 тыс. боевиков, которые разбиты на три группы: часть основная — в «Азовстали», часть находится в центральной части города Мариуполя, и часть находится в порту. Вот как бы три очага сопротивления, которые существуют», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал националистов, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие и сдаться.

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