Сеул, , 13:32 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 1 апреля с послами шести арабских стран, с которыми обсудил соглашение о свободной торговле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что на встрече присутствовали представители Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна.

«Я надеюсь, что переговоры по соглашению о свободной торговле между Южной Кореей и странами Персидского залива завершатся в ближайшее время», — сообщил Юн Сок Ёль в ходе встречи.

Как отметила пресс-секретарь, Юн Сок Ёль пообещал расширить сотрудничество со странами Персидского залива в таких областях, как возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, здравоохранение, культура и образование, а также активизировать обмены на высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля представители Южной Кореи и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) провели четвертый раунд переговоров по соглашению о зоне свободной торговле.

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