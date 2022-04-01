Москва, , 13:29 — REGNUM Россия ни в коем случае не должна прекращать спецоперацию на Украине. Об этом 1 апреля заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению парламентария, люди на освобожденных Россией территорией, должны понимать, что их не бросят на растерзание киевского режима.

«Мы можем денацифицировать Украину только на границе Польши. Людям нужно точно и ясно сказать: если кто-то в военно-гражданских администрациях работает вместе с нами и завтра нам придется уйти на один километр в сторону, мы заберем вас с собой, а потом опять вернемся», — сказал Журавлёв.

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