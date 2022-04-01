Москва, , 13:29 — REGNUM В настоящее время на Западе происходит бандитский отъем российской собственности, что является незаконным. Об этом сегодня, 1 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Он пояснил, что наблюдается массированная линию на отъем абсолютно законной собственности России — это отъем средств на банковских счетах, частной собственности и т д.

«Если к бандитскому отъёму российских резервов будет добавляться проработка национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии рассматривают вопрос национализации дочерних компаний Газпрома и «Роснефти», расположенных на территории ФРГ.

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