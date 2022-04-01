Ижевск, 1 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Ижевске мораторий на штрафы за парковку на озелененных территориях во дворах домов продлили ещё раз – до 1 июля. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Бекмеметьев.

Adm44.ru Парковка на газоне

С сентября прошлого года 386 многоквартирных домов в Ижевске направили в муниципалитет документы, которыми зафиксировали места стоянки автомобилей в своих дворах. Мораторий продлевается, чтобы дать возможность остальным собственникам определить территорию для парковки около своих домов.

Мэр Ижевска подчеркнул, что мораторий не действует в случае парковки на муниципальных территориях, а также в случаях, когда на припаркованный во дворе дома автомобиль поступила жалоба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мораторий на штрафы за парковку на газонах действовал с 1 апреля по 31 мая 2021 года. Позднее он был введен повторно на период с 13 сентября прошлого года по 1 апреля текущего года.

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