Горно-Алтайск, , 13:26 — REGNUM В Горно-Алтайске объявлено штормовое предупреждение в связи с наступлением тепла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Половодье Borovskr.ru

2-5 апреля в Республике Алтай ожидается интенсивное таяние снега. Возможен подъём уровня воды в малых реках, выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности.

Добавим, что по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС главам администраций Горно-Алтайска и районов рекомендовано организовать проведение ежедневного мониторинга состояния рек.

«Для мониторинга обстановки задействовано 23 стационарных гидрологических поста, спланирована работа 44 временных водомерных постов», — отметил председатель комиссии Юрий Леонтьев.

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