Москва, 1 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В роддоме Мариуполя украинские вооруженные неонацисты разместили военную технику и вели оттуда огонь. Об этом 1 апреля заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По его словам, на территории гражданского объекта был размещен украинский военный штаб и как минимум одна зенитная установка. В доказательство своих слов он принес каски украинских военнослужащих, а также гильзы от снарядов зенитной установки. При этом мирные жители в роддоме не находились.

«В штабе была огромная надпись: «Видишь — стреляй», — сказал Журавлёв.