Кишинёв, 1 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Молдавия стремится сохранить стабильность в стране дипломатическим путём. Об этом заявил министр иностранных дел и евроинтеграции республики Николай Попеску 1 апреля на пресс-конференции с представителями Австрии, Словакии и Чехии, прибывшими в Кишинёв.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

После закрытой встречи федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вместе главой МИД Молдавии выступили на совместной пресс-конференции.

«Молдавия не просит на этом этапе никаких поставок вооружений от западных стран, — подчеркнул Попеску. — В рамках сегодняшних переговоров мы не обсуждали какие-либо проекты военного сотрудничества».

Молдавский министр отметил, что Кишинёв стремится занимать нейтральную позицию в вооружённых конфликтах, что прописано в конституции республики.

Стоит отметить, власти Молдавии о нейтральной позиции заявили с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом за нанесение символа «Z» на машины в стране штрафуют, ретрансляцию новостей российских каналов запретили, а русскоязычные каналы штрафуют за «необъективное» освещение конфликта на Украине. Проведение антироссийских акций, в том числе, сопровождающихся оскорблениями, в Кишинёве не пресекают.