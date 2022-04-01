Самара, , 13:22 — REGNUM Около полутора миллионов однолетних и многолетних цветов намерены высадить в Самаре в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город». Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Цветочная клумба © ИА REGNUM

Сообщается, что в муниципальных теплицах готовят цветочную рассаду. 1 апреля в Самаре начнется традиционный месячник по благоустройству. Специалисты намерены создать цветники во всех районах.

Отмечается, что общая площадь цветников, которые в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город» украсят Самару, составит более 38 тысяч кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ходе месячника по благоустройству города в порядок планируют привести территорию на площади 46,5 млн кв. метров.

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