Тюмень, 1 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 691 вылечившийся ковидный пациент, 56 госпитализировано с COVID-19. Об этом 1 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Mzur.ru Коронавирус

За сутки на 1 апреля коронавирус выявили у 291 тюменца. Это на 12 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 апреля коронавирус выявили у 186 232 человек, выздоровели 175 928 пациентов, скончались 4 230 (на четыре человека больше, чем днём ранее).