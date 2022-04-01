Алексеевский район, Татарстан, 1 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Татарии сирота с 2015 года ожидает предоставления жилого помещения. После жалобы девушки организована проверка, сообщает региональная прокуратура.

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Установлено, что 21-летняя заявительница осталась без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. В список лиц, нуждающихся в обеспечении жилым помещением, ее включили в 2015 году, но жилье сироте до сих пор не предоставили.

Прокуратура Алексеевского района обратилась с исковым заявлением в суд. Требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии сложилась тревожная ситуация с выпускниками детских интернатов, считает депутат Госсовета Татарстана от «Партии Роста» Олег Коробченко.

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