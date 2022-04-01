Чебоксары, , 13:20 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор по делу об истязании приёмных детей. Фигурантка уголовного дела получила условный срок, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Семейное насилие Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попала 40-летняя жительница одного из сёл Батыревского района. Правоохранители установили, что с июля 2020 года по февраль 2021 года из личных неприязненных отношений она неоднократно била, в том числе лопатой, двоих приёмных детей — девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика.

Также следствие выяснило, что в феврале 2021 года она била восьмилетнего приёмного сына.

В надзорном ведомстве уточняют, что всего в семье воспитывались 12 детей: четверо — родных, один — усыновлённый, остальные семеро находились под опекой. Все опекаемые дети изъяты из семьи, из них шестеро в настоящее время устроены в семьи.

Батыревский районный суд признал сельчанку виновной в истязании детей (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), побоях (ст. 116.1 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ). Решением суда ей назначено три года условного срока с испытательным сроком на два года, а также 25 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах вынесен приговор по делу о совершении преступлений в отношении ребёнка, в том числе сексуального характера. Виновным признан отец пострадавшей, которому было назначено 13 лет колонии.

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