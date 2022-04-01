Донецк, , 13:19 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В 13:00 с позиций украинских войск в населённом пункте Новомихайловка был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Для атаки использовалась система залпового огня «Град». Всего по мирным кварталам города боевики выпустили 20 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки.