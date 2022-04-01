Орел, 1 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил помощь Белгородской области, где утром 1 апреля загорелась нефтебаза. Об этом орловский губернатор сообщил в телеграм-канале 1 апреля.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде

«Друзья, как вы знаете, сегодня в Белгороде вражеские вертолёты атаковали нефтебазу. Только что поговорили с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, обсудили текущую ситуацию. Со своей стороны, предложил помощь жителям региона. Вячеслав Владимирович поблагодарил Орловщину за поддержку, но необходимости в помощи, на данный момент, нет. Все системы при содействии федеральных структур работают без перебоев. Договорились быть на связи», — написал Клычков.

Орловский губернатор уточнил, что регион имеет резервы для помощи соседям, и готов её оказать в любой момент.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 апреля в Белгороде загорелось нефтехранилище. На месте работает большая группировка спасателей, тушение ведётся, в том числе, с воздуха. Власти назвали причиной пожара атаку со стороны ВСУ.