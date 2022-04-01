Москва, , 13:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в курсе атаки украинских вертолётов и их ударов по нефтебазе в Белгороде. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«По Белгороду, естественно, президенту доложено», — сказал Песков.

По его словам, принимаются все необходимые меры для того, чтобы «реорганизовать цепочки по снабжению топливом с тем, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива».