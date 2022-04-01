Москва, 1 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Венгрии не подходит такое положение дел, что есть дешевый российский газ. Его отключаем, и вместо него будет дорогой американский. Об этом сегодня, 1 апреля, завил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Орбан выразил сомнения, как сможет достичь Венгрии сжиженный природный газ из США, который перевозят по морю.

«Речь не о том, чтобы мы прикрутили отопление, как думают некоторые на Западе, или платили больше за газ на заправках. Речь о том, что если из России энергия не идет, то энергии в Венгрии нет», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне, ранее заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Читайте также: Орбан — Зеленскому: Венгрия выступает на своей стороне