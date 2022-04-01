Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 1 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт проверил ход ремонта в посёлке Тёткино после взрыва стоявшей на ремонте военной техники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Все окна разбиты

Основные работы завершены, задержка связана с загрузкой производства пластиковых стеклопакетов. В местной школе двери и 70 деревянных окон заменили на пластиковые. Оставшиеся три установят до 4 апреля. В этот же срок завершат остекление в многоквартирных домах. В школе по просьбе педагогов продлено дистанционное обучение.

В Тёткинской участковой больнице часть повреждений устранили силами медучреждения. В течение трех недель выполнят оставшиеся работы по замене кровли и окон с помощью областных средств — на эти цели выделено более трёх миллионов рублей. В администрации разработают план модернизации больницы, которая давно требовала ремонта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в поселке Теткино Глушковского района в ночь на 4 марта произошёл взрыв боевой машины, находившейся на ремонте на территории сахарного завода. Люди не пострадали, но жилые дома и социальные учреждения получили повреждения.