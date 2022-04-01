Кишинёв, , 13:14 — REGNUM В Кишинёв 1 апреля прибыли с рабочим визитом федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Об этом сообщает пресс-служба МИД Молдавии.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что стороны обсудили вопросы безопасности в регионе, управление потоками беженцев с Украины и евроинтеграцию Молдавии. После встречи стороны выступили с на пресс-конференции.

«Молдавия хочет вступить в ЕС на основании сделанного домашнего задания, — заявил глава молдавского МИД Николай Попеску. — Сейчас мы формируем рабочие группы, которые оценят готовность Молдавии перейти к следующему этапу отношений с ЕС».

Другие участники пресс-конференции отметили, что понимают европейские устремления Кишинёве. Они не исключили процесс евроинтеграции можно ускорить.

«Правила важны, но мы должны изменить своё видение. Позиция Чехии заключается в том, что все страны, которые хотят вступить в ЕС, должны получить поддержку на пути европейской интеграции», — сказал Липавский.

Напомним, Молдавия в срочном порядке 3 марта подала заявку на вступление в ЕС. Это было сделано сразу после Украины.