Донецк, , 13:14 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 12:35 с украинских позиций в населённом пункте Шумы по направлению Горловки был открыт огонь. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска несколько раз утром 1 апреля открывали огонь по территории ДНР, в том числе по Горловке.