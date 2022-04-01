Москва, 1 апреля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Стремление Южной Осетии войти в состав России будет крайне негативно воспринято и США, и европейскими странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

NAPR-73 Совместный почтовый выпуск ДНР и Республики Южная Осетия, посвящённый второй годовщине установления отношений между республиками

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«Естественно, что реакция других стран будет явно не положительной. В первую очередь, в самой Грузии. Глава грузинского МИДа Давид Залкалиани уже заявил о непризнании Грузией подобного шага, и по-прежнему считает, что данная территория оккупирована Россией. И совершенно понятно, что если и раньше признание Россией независимости Южной Осетии не было поддержано европейскими странами и США, то в нынешней обстановке трудно рассчитывать на то, что подобное стремление Южной Осетии к вступлению в состав России будет ими одобрено», — сказал эксперт.

Напомним, что 30 и 31 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с заявлениями, о намерении республики присоединиться к Российской Федерации.