Москва, , 13:12 — REGNUM Атака украинских вертолётов российской нефтебазы под Белгородом не способствует созданию комфортных условий для переговоров между Россией и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров», — сказал Песков.

Он отказался от каких-либо других комментариев, предоставив это право другим службам — в частности, силовикам.