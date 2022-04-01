Москва, 1 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Атака украинских вертолётов российской нефтебазы под Белгородом не способствует созданию комфортных условий для переговоров между Россией и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров», — сказал Песков.

Он отказался от каких-либо других комментариев, предоставив это право другим службам — в частности, силовикам.