Стокгольм, , 13:12 — REGNUM Студия Fatshark назвала дату релиза игры Warhammer 40,000: Darktide, действие которой происходит во вселенной Warhammer 40,000. Об этом 1 апреля сообщает портал DSOGaming.

Косплей Орка из мира Warhammer 40k Дарья Драй © ИА REGNUM

Игра, которая будет представлять собой что-то вроде смеси шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица и слэшера (геймеру предлагается уничтожать множество врагов холодным оружием), выйдет 13 сентября 2022 года на ПК и консолях Xbox Series X/S.

Отметим, студия Fatshark также является разработчиком кооперативной онлайн-игры Warhammer: Vermintide 2, на основе механик которой отчасти создаётся Warhammer 40,000: Darktide. Новая игра предложит геймерам выбирать класс персонажа, настраивать снаряжение и менять набор навыков.

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