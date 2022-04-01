Кострома, 1 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Костромское управление Федеральной антимонопольной службы обязало администрацию Костромы отменить результаты конкурса по выбору подрядчика на корректировку проекта и реконструкцию Коркинских очистных сооружений за 1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на документы, размещённые на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gradkostroma.ru Коркинские очистные сооружения

Жалобу на торги в ФАС направило общество с ограниченной ответственностью «Тандем» из Ульяновска. Претензии касались технических моментов. В частности, заказчик разместил не всю сметную документацию, не указал, как именно нужно скорректировать проект. В контракте имелось несоответствие по срокам — начало второго этапа работ по реконструкции насосно-воздуходувной станции было намечено на 1 сентября 2022 года, а получение госэкспертизы на проект — на 10 января 2023 года.

«Начало выполнения работ без получения разрешения на строительство в режиме доработки проектной документации без прохождения Государственной экспертизы противоречит Градостроительному Кодексу РФ», — отмечается в жалобе.

ФАС признала жалобу обоснованной и выдала заказчику предписание об устранении нарушений. Администрации придётся отозвать ранее поданные заявки и провести конкурс заново.

Напомним, Коркинские очистные сооружения принимают 80% стоков Костромы. Объект эксплуатируется с 1974 года, за это время его оборудование устарело «морально и физически». Реконструкция предполагает обновление инженерных коммуникаций, насосной станции, строительство резервуара для биохимической очистки вод, вторичных отстойников. Средства на проект городу в рамках программы «Оздоровление Волги», входящей в состав национального проекта «Экология», выделил федеральный бюджет.