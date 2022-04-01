Москва, , 13:10 — REGNUM Имеющий французское и российское гражданство актер Жерар Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что при необходимости Кремль будет готов «все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал».

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Ранее Депардье заявил, что жители России не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.

Напомним, Депардье, имеющий французское и российское гражданство, получил российский паспорт в январе 2013 года на фоне несогласия с налоговой политикой тогдашнего президента Франсуа Олланда.

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