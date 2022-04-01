Москва, 1 апреля 2022, 13:10 — REGNUM Имеющий французское и российское гражданство актер Жерар Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что при необходимости Кремль будет готов «все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал».
Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»
Ранее Депардье заявил, что жители России не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.
Напомним, Депардье, имеющий французское и российское гражданство, получил российский паспорт в январе 2013 года на фоне несогласия с налоговой политикой тогдашнего президента Франсуа Олланда.
Читайте также: Жерар Депардье пожертвует доходы от концертов жителям Украины