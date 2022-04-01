Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM В Свердловской области обнаружили около 600 тонн поддельного сливочного масла. Продукцию запретили везти в магазины. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Масло

Science.mju.ac.th

Уральский производитель сфальсифицировал 591 тонну 200 килограмм сливочного масла. Количество коровьего молока там оказалось в семь раз меньше, чем требуется. При этом неизвестно, каким образом производитель добился жирности масла в 72,5%. Кроме того, в информационной системе были указаны недостоверные сведения о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья.

Специалисты Россельхознадзора оформили девять производственных ветеринарных документов на поддельную продукцию. Ее запретили к продаже. За внесение ложных данных уполномоченное лицо аннулировали в системе «Ветис.Паспорт». Таким образом производителя лишили возможности вносить данные о товаре самостоятельно.