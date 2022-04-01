Уфа, 1 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Два депутата государственного собрания Башкирии досрочно намерены покинуть республиканский парламент. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба госсобрания республики.

ZUFAr Здание Госсобрания Башкирии

«Заявления о сложении депутатских полномочий написали депутаты от «Единой России» Вячеслав Андреев иРаиль Фахретдинов», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Сообщается, что Андреев был избран по Единому республиканскому избирательному округу, он намерен покинуть парламент по собственному желанию. Депутат работал в составе комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации.

Отмечается, что Фахретдинов, который представляет в госсобрании город Октябрьский, объяснил свое решение состоянием здоровья. Он работал в комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.