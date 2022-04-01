Брянск, 1 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Пенсионера из Брянска будут судить по уголовному делу об убийстве сторожа и покушении на убийство сотрудника полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, 1 марта 2021 года 69-летний житель посёлка Белые Берега прибыл к одной из туристических баз, полагая, что там прячут его похищенную собаку. С собой у пенсионера был самодельный огнестрельный пистолет с глушителем. Злоумышленник застрелил служебную собаку, проник в сторожевой дом и начал душить сторожа, выясняя местонахождение своего питомца. Выяснив, что к похищению животного может быть причастен участковый полицейский, обвиняемый расправился со сторожем и скрылся. Преступление более полугода оставалось нераскрытым.

В конце октября 2021 года, вооружившись тем же пистолетом, пенсионер проник на территорию дома сотрудника полиции и трижды выстрелил в него. Мужчину удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

В доме и гараже обвиняемого изъяты патроны, гранаты, взрывные устройства, пистолет и самодельный автомат.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Фокинский районный суд Брянска.