Уфа, , 13:07 — REGNUM Предприятие по производству декоративных металлоконструкций «Аркстал» из Благовещенска (Башкирия) готово увеличить производство и организовать дополнительные рабочие места, несмотря на санкции. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

Компания реализует свою продукцию преимущественно в зоне таможенного союза ЕврАзЭС, также к ней проявляют интерес Объединенные Арабские эмираты.

При этом из-за санкций ряд комплектующих для используемых предприятием станков комплектующих, заказанных в Италии, застрял на таможне в ЕС. В результате чего приходится искать замену на внутреннем или азиатском рынках, однако большая часть оборудования импортозамещающая, что позволяет уверенно продолжать работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что изобретатель Юрий Плюшкин из Суровикинского района Волгоградской области сконструировал, произвел и поднял в небо три самолёта, и в настоящее время собирает четвертый.

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